Mucche attaccate da un orso scappano, salvate con l'elicottero

SAURIS, 20 NOV - Due mucche, scappate dal pascolo per sfuggire dall'attacco di un orso, sono state salvate dall'elicottero dei vigili del fuoco. E' accaduto a Sauris (Udine). Sul posto, a quota 1800 metri, ha operato anche una squadra Speleo alpino fluviale, composta da 8 pompieri del comando di Udine. Dopo vari tentativi di avvicinare i due animali, gli allevatori si sono rivolti al personale veterinario del Dipartimento di Scienze animali dell'Università di Udine che, assieme agli elicotteristi del reparto volo del Comando vigili del fuoco di Venezia, hanno pianificato ed eseguito l'intervento di recupero dei due bovini. I veterinari, utilizzando i mezzi fuoristrada dei pompieri, si sono avvicinati quanto più possibile ai due esemplari e, utilizzando dardi sparati con appositi fucili, li hanno sedati. Una volta addormentati, mentre il personale veterinario monitorava le condizioni di salute, il personale Saf li ha sistemati all'interno di un'apposita imbragatura, usata per trasportare in sicurezza animali di grossa taglia, che è stata collegata al gancio baricentrico dell'elicottero Drago, che ha provveduto a trasportare, con due distinti viaggi, gli animali fino alla stalla da dove erano fuggiti.