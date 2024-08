Moto contro guard rail, un morto e un ferito grave a Taranto

TARANTO, 03 AGO - È di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Circummarpiccolo, a Taranto, in direzione del rione Paolo VI. A perdere la vita è stato un uomo di 47 anni, Angelo Esposito, originario di Grottaglie ma residente a Monteiasi. L'uomo, in compagnia di un amico, un 50enne originario di Cosenza ma residente a Taranto, era in sella a una moto che per cause in corso di accertamento in prossimità di una curva è andata a sbattere contro il guard rail. L'impatto si è rivelato fatale per il 48enne. Il ferito è stato poi trasportato in codice rosso dal 118 all'ospedale SS. Annunziata. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per accertare dinamica e responsabilità.