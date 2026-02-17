Giornale di Brescia
Mosca, 'la Russia e la Cina con l'Iran per esercitazioni a Hormuz'

TEHERAN, 17 FEB - La Russia e la Cina hanno inviato navi per partecipare insieme all'Iran alle esercitazioni navali 'Maritime Security Belt 2026' nello Stretto di Hormuz. Le esercitazioni trilaterali, avviate dalla Marina iraniana, mirano a rafforzare la sicurezza marittima, migliorare la cooperazione contro la pirateria e il terrorismo marittimo e condurre operazioni di soccorso coordinate, ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Nikolai Patrushev, citato da Mehr. Le esercitazioni Maritime Security Belt si svolgono ogni anno dal 2019 su iniziativa iraniana. Secondo le dichiarazioni ufficiali, le esercitazioni sono una dimostrazione della cooperazione regionale in materia di sicurezza e dell'impegno a proteggere le rotte marittime internazionali.

