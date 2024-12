Morto sul lavoro operaio Amsa, il cordoglio di sindaco e Giunta

MILANO, 25 DIC - "Siamo profondamente rattristati per il tragico incidente che è costato la vita a Maurizio Mazzeo, dipendente di Amsa. Esprimo il mio personale cordoglio e quello della Giunta alla famiglia e ai suoi colleghi di lavoro. Le nostre più sentite condoglianze". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a nome suo e dell'Amministrazione comunale a proposito dell'incidente che ieri ha visto vittima un dipendente dell'Amsa morto, per causa in corso di accertamento, mentre stava lavorando a bordo di un mezzo della società di raccolta rifiuti milanese. Il corpo dell'uomo sarebbe rimasto schiacciato tra il mezzo Amsa e un'auto parcheggiata, ed è stato estratto dai Vigili del fuoco. Maurizio Mazzeo, 52 anni, abitava a Cernusco sul Naviglio.