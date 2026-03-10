Giornale di Brescia
Morto suicida 39enne che a Napoli ha aggredito una penalista sul bus

NAPOLI, 10 MAR - Si è tolto la vita impicciandosi con un lenzuolo Antonio Meglio, l' uomo di 39 anni che la sera di giovedì scorso 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, a bordo di un bus ha aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni. Il 39enne era piantonato in ospedale quando si è suicidato. Giovedì, dopo una trattativa a cui ha preso parte anche il conducente del bus a bordo del quale teneva l' avvocato sotto minaccia, è stato bloccato e fermato dai carabinieri che hanno anche evitato un tentativo di linciaggio. Ieri il gip aveva convalidato il fermo ed emesso il carcere nei confronti del 39enne.

