Morto sbranato 73enne in Alto Adige, si cerca lupo o cane

BOLZANO, 19 FEB - E' deceduto all'ospedale di Bolzano il 73enne Albert Stocker di Velturno, disperso da ieri e ritrovato questa mattina in gravi condizioni in un prato vicino a Bressanone. Sarà l'esame del dna a stabilire se le ferite sono state causate da un lupo oppure da un cane. L'uomo presentava profonde ferita da morso al collo, all'addome e alle braccia. Con ogni probabilità è stato aggredito da un lupo, da uno sciacallo oppure da un cane. Gli indumenti dell'uomo saranno analizzati nel laboratorio della Fondazione March di San Michele all'Adige, dove già in passato furono fatti gli esami per stabilire l'identità di alcuni esemplari di orso in Trentino. L'ufficio provinciale Gestione faunistica recentemente non ha rilevato la presenza di lupi nella zona di Bressanone. L'allarme è scattato ieri sera, quando Stocker non ha fatto ritorno nella casa di riposo, nella quale viveva. Le operazioni di ricerca, iniziate ancora in serata, sono state riprese questa mattina all'alba. Alle 7.20 l'uomo scomparso è stato trovato da una passante privo di sensi a Pinzago, disteso su un prato. Il medico d'urgenza, la Croce bianca, il soccorso alpino e una squadra di ricerca si sono immediatamente recati sul posto. L'uomo, gravemente ipotermico e ferito, è stato rianimato sul posto e poi trasportato all'ospedale di Bolzano con l'elisoccorso Aiut Alpin, dove però poi è deceduto.