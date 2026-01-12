Morto pensionato ferito a colpi di pistola in un agguato in Calabria

AFRICO NUOVO, 12 GEN - E' deceduto la notte scorsa, nell'ospedale di Locri, il pensionato di 81 anni, Giovanni Cosimo Casile, ferito ieri in un agguato ad Africo, nella Locride, con alcuni colpi di pistola sparati da una persona non identificata che si é subito dopo data alla fuga. A provocare il decesso dell'anziano le ferite riportate, in particolare, nella parte bassa del tronco. Casile, nel momento dell'agguato, si trovava a breve distanza dalla sua automobile. Sconosciuto al momento il movente dell'omicidio, in relazione al quale non si esclude alcuna pista. Sul delitto stanno svolgendo indagini, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri, i carabinieri della Compagnia di Bianco.