Morto in Vespa 56enne che in Vespa era andato a Capo Nord

LODI, 15 NOV - Andò fino a Capo Nord in Vespa nel 2021 convinto della meraviglia di questo mezzo di trasporto: è morto stamattina, a 56 anni, proprio a bordo dello stesso scooter in uno scontro frontale con una Renaul Trafic Mauro Tresoldi, ex storico dipendente della Croce Rossa Italiana e da anni cancelliere della sezione penale e, poi, civile del tribunale di Lodi. L'incidente è avvenuto alle 6 di stamani sulla strada provinciale tra San Martino in Strada e Cavenago D'Adda. Tresoldi era uno storico vespista e presidente di un Vespa club.