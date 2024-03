Morto in ospedale durante Tso, giudice riapre caso a Napoli

Un'immagine tratta da 87 Ore, il documentario di Costanza Quatriglio che racconta gli ultimi giorni di Francesco Mastrogiovanni. Giorni di agonia, legato nudo mani e piedi al letto, nutrito solo con qualche flebo, senza che infermieri e dottori si accorgessero delle difficoltà respiratorie, che lo portano a morire di edema polmonare. E' finita così nell'agosto 2009 la vita del maestro di scuola Francesco Mastrogiovanni, classe 1951, nel reparto psichiatrico dell'ospedale San Luca di Vallo Della Lucania (Salerno), dove l'avevano portato per un tso (trattamento sanitario obbligatorio). Un caso che Costanza Quatriglio ripercorre principalmente attraverso le sconvolgenti immagini dei video di sorveglianza nel documentario 87 Ore, il 6 novembre in anteprima a Roma al festival Arcipelago, nelle sale dal 23 novembre con Cineama e in onda su Raitre il 28 dicembre in seconda serata. Il film ha il patrocinio di Amnesty International Italia. ANSA/ UFFICIO STAMPA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++