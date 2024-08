Morto dopo una settimana il 13enne colpito da malore in piscina

CREMONA, 27 AGO - Non ce l'ha fatta il 13enne colto da malore e trovato privo di coscienza, in arresto cardiaco in acqua, lo scorso 20 agosto al centro sportivo Stradivari di Cremona: ricoverato da allora all'ospedale di Bergamo, il ragazzino non si è di fatto mai ripreso e oggi è morto. Originario della Russia, abitava in provincia di Bergamo. La mattina del 20 agosto era in piscina con altri ragazzini, tutti coetanei. Era stato soccorso dal bagnino in attesa dell'arrivo di personale sanitario. Vista la gravità delle sue condizioni era intervenuto l'elisoccorso che lo aveva trasportato a Bergamo: poi il ricovero in terapia intensiva e, oggi, la morte.