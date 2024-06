Morto dopo quattro mesi imprenditore aggredito a Terni

TERNI, 26 GIU - E' morto dopo quattro mesi di ricovero in ospedale di Terni un imprenditore di 40 anni di Spoleto che lo scorso 16 febbraio era stato aggredito a coltellate fuori dalla sua carrozzeria, nella stessa città. Le condizioni dell'uomo erano apparse subito gravissime per i colpi che lo avevano raggiunto alla testa. Per l'aggressione era stato arrestato dai carabinieri un quarantasettenne originario di Cuba ma cittadino italiano accusato di tentato omicidio. Ora - alla luce di quanto accaduto - dovrà rispondere del reato di omicidio. L'uomo si trova rinchiuso nel carcere di Terni. Secondo quanto emerso dalle indagini il presunto aggressore aveva atteso l'imprenditore all'esterno della ditta e lo aveva colpito, per poi costituirsi circa un'ora dopo presso il comando provinciale dell'Arma. All'origine del gesto, sembra ci fossero dissapori personali con il 47enne che aveva svolto, in passato, alcuni lavori per l'azienda della vittima.