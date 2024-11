Morto boscaiolo travolto da albero abbattuto

BELLUNO, 21 NOV - Un uomo di 65 anni di Borgo Valbelluna (Belluno) è morto questo pomeriggio per le ferite da schiacciamento riportate in un'operazione di taglio di una pianta la quale, per cause da chiarire, gli è caduta addosso. Il boscaiolo aveva fatto in tempo ad avvertire per telefono la sorella di quanto era accaduto e subito erano accorse altre persone che hanno cercato di liberarlo tagliando segmenti di tronco mentre sopraggiungevano i soccorsi. Nonostante l'arrivo del personale medico in elicottero e i tentativi di rianimazione l'uomo è morto. Sul posto ha operato una squadra del Soccorso alpino di Belluno.