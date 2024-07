Morti due vigili del fuoco: indagini in corso a Nova Siri

"Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme". Sono le parole del sindaco di Nova Siri (Matera), Antonello Mele, riferendosi alla morte di due vigili del fuoco in contrada Cozzuolo, 17 luglio 2024. Secondo quanto si è appreso, entrambi avevano 45 anni ed erano in Matera. ANSA/SINDACO NOVA SIRI/ANTONELLO MELE