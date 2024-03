Morta a Roma l'ex Br Barbara Balzerani

Un momento dei funerali di Prospero Gallinari, ex Br morto a 62 anni per un infarto, a Reggio Emilia, 19 Gennaio 2013. Per l'addio all'irriducibile delle lotta armata sono arrivati nel cimitero di Coviolo, frazione di Reggio, anche Oreste Scalzone (II da S - uno dei fondatori di Potere Operaio) e gli ex terroristi delle Br Renato Curcio, Raffaele Fiore, Barbara Balzerani e Loris Tonino Paroli. ANSA/VOLO/ELISABETTA BARACCHI