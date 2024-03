Morta 18enne dopo vaccino Covid, cinque persone indagate

GENOVA, 08 MAR - Cinque indagati nell'inchiesta su Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni di Sestri Levante morta nel giugno 2021 all'ospedale San Martino di Genova dopo essere stata vaccinata con Astrazeneca durante un open day. La procura ha inviato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione indagine. I medici potranno chiedere, entro 20 giorni, di farsi interrogare. Dall'autopsia era emerso che Camilla "non aveva alcuna patologia pregressa e non aveva preso alcun farmaco". E che la morte per trombosi era "ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso da somministrazione del vaccino anti Covid".