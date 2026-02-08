Montegrosso piange Zoe, l'infanzia con la ragazza uccisa da una Porsche

TORINO, 08 FEB - "Zoe e Matilde correvano insieme per le vie del paese ridendo". Monica Masino, sindaca di Montegrosso d'Asti, fa fatica a trovare le parole per raccontare una comunità nuovamente colpita da una tragedia. Prima di Natale, a metà dicembre, il comune aveva pianto la morte di Matilde Baldi, la ragazza di 20 anni travolta e uccisa da un Porsche, mentre rientrava a casa dal lavoro. Ora, a distanza di poche settimane, il dolore bussa di nuovo feroce alle porte del piccolo paese con la morte di Zoe Trinchero, 17 anni, uccisa nella notte tra venerdì e sabato a Nizza Monferrato, nell'Astigiano, con confessione di colpevolezza da parte di Alex Manna, 20 anni, anche lui di Montegrosso d'Asti. È un paese di poco oltre i duemila abitanti, tra Roero e Monferrato, a metà strada tra Asti e Nizza Monferrato. "Matilde e Zoe erano cresciute insieme, abitavano in centro a Montegrosso, giocavano nello stesso cortile del caseggiato dove vivevano da bambine con le loro famiglie, le sentivamo ridere", racconta la prima cittadina. Poi si ferma, riprende fiato e prosegue: "Erano due ragazze solari, in paese le conoscevano tutti. Oggi Montegrosso è di nuovo sprofondato nel silenzio e nella sofferenza". Nel suo ricordo c'è spazio anche per Alex. "È cresciuto qui, con la mamma, il papà, i due fratelli e la sorella", ricorda Masino. "Era un ragazzo ombroso, riservato e taciturno. Frequentava le compagnie di ragazzi del paese, ma restava spesso un po' in disparte. Nessuno può giustificare il suo gesto, ma non mi spiego come sia possibile che nessuno sia riuscito a intercettare il suo disagio", sottolinea. "Sono mamma anch'io e non riesco nemmeno a immaginare quello che stanno provando in questo momento le madri coinvolte. Qui ci sono tre famiglie spezzate, e un'intera comunità che fatica a rialzarsi", conclude la sindaca.