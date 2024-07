Mons.Renna, astensionismo elettorale non è confortante

TRIESTE, 07 LUG - I dati sull'astensionsimo nel voto elettorale "in Italia e in altri Paesi non sono confortanti". Lo ha detto mons. Luigi Renna, presidente del Comitato organizzatore della Settimana sociale dei cattolici e arcivescovo di Catania, nel suo intervento alla giornata conclusiva della 50/a Settimana, prima del discorso del Pontefice. "Vogliamo affrontare il tempo della responsabilità perché la vita democratica cresca in Italia", ha aggiunto mons. Renna, ricordando le "illuminanti parole del Presidente" Mattarella. Parole che hanno "raccontato che l'alfabeto della democrazia è gia presente nella nostra quotidianità".