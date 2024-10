Molti interventi dei vigili fuoco nel perugino per maltempo

PERUGIA, 08 OTT - Numerosi interventi dei vigili del fuoco in seguito alle intense precipitazioni che hanno interessato il perugino. Non vengono comunque segnalate situazioni di pericolo per le persone. Le chiamate al numero unico di emergenza 112 sono in costante crescita, con una trentina di richieste in attesa. I vigili del fuoco riferiscono che sono in atto una decina di interventi, principalmente per allagamenti, alberi caduti e piccoli smottamenti. La situazione più difficile si registra a Colombella, dove un torrente ha superato l'allerta. A Ponte Valleceppi, invece, si è verificato un allagamento della strada a causa dell'ostruzione dei canali di deflusso. Sono stati segnalati anche diversi sottopassi allagati nella zona di Ponte San Giovanni e Ponte Felcino. Anche nella Strada dei Loggi si registrano allagamenti sparsi. I vigili del fuoco sono in costante contatto con il Centro polifunzionale della Protezione civile regionale per monitorare l'evolversi della situazione e coordinare gli interventi.