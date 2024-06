Molinari, l'Autonomia garantisce che non si creino disparità

ROMA, 21 GIU - "Una delle cose che noi troviamo incredibili degli argomenti che sta usando l'opposizione contro il ddl Calderoli è il fatto che si ritenga che questa è una legge che dà competenze maggiori alle regioni, che non dà garanzie. In realtà le competenze che le regioni possono chiedere sono in Costituzione dal 2001, grazie a una riforma costituzionale fatta dal centrosinistra. Il ddl Calderoli risponde proprio alle paure di chi temeva che ci potesse essere un'autonomia differenziata senza la definizione dei Lep. Legge che garantisce che non si creino disparità e che prevede un percorso parlamentare per ratificare le intese proprio come chiesto dal centro sinistra". Lo ha detto Riccardo Molinari (Lega) nel Filo diretto di Rai News24.