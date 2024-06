Molinari, autonomia va approvata, Lega ha atteso abbastanza

ROMA, 14 GIU - "Gli accordi vanno rispettati, raccolto al Senato diverse indicazioni venute dai partiti alleati con ampie garanzie sui Lep. Ora la legge va approvata in via definitiva alla Camera, il Paese aspetta l'attuazione dell'Autonomia dal referendum costituzionale del 2001, sono 23 anni, per la Lega si è atteso abbastanza". Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, replica a chi gli chiede dei dubbi espressi dal governatore azzurro Roberto Occhiuto sulla riforma.