Molestie ad alunne, sospeso prof di scuola media del Frusinate

ROMA, 05 MAR - Un docente di una scuola media di Sorano, centro del Frusinate, è stato sospeso dall'insegnamento per un anno su disposizione del gip di Cassino alla luce di una denuncia in cui 12 alunne lo accusano di molestie sessuali avvenute in classe. Della vicenda scrive oggi il Messaggero. Le alunne avrebbero raccontato alle proprie famiglie cosa accadeva durante le ore di lezioni di francese. Le adolescenti avrebbero subito le molestie in aula, durante le interrogazioni. Da qui la denuncia e l'avvio dell'indagine a carico del docente che è stato anche oggetto di una perquisizione domiciliare e il sequestro del telefono cellulare.