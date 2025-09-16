Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mit, con il nuovo codice della strada 80 morti in meno

Controlli degli agenti della Polizia Stradale di Genova, dopo le novita' del Codice della Strada 2024. Genova, 19 dicembre 2024. ANSA/LUCA ZENNARO
Controlli degli agenti della Polizia Stradale di Genova, dopo le novita' del Codice della Strada 2024. Genova, 19 dicembre 2024. ANSA/LUCA ZENNARO
AA

ROMA, 16 SET - A nove mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, "fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, i dati raccolti da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri evidenziano una diminuzione generale degli incidenti, con particolare riguardo agli esiti più gravi". Lo si legge in una nota del Mit. ;I numeri prendono in considerazione il periodo dal 14 dicembre 2024 al 13 settembre 2025 rispetto al periodo analogo dell'anno precedente. Ecco i risultati forniti dal ministero: si contano 80 morti in meno, da 1.024 a 944 (-7,8%). 1.242 feriti in meno, da 32.822 a 31.580 (-3,8%). Gli incidenti totali: sono diminuiti di 848 unità, da 54.882 a 54.034 (-1,5%). Gli incidenti mortali: si sono ridotti di 50 unità, passando da 931 a 881 (-5,4%). Gli incidenti con lesioni: si registrano meno 756 incidenti, da 22.334 a 21.578 (-3,4%). ; ;I dati dell'incidentalità stradale e dell'attività di Polizia Stradale ed Arma di Carabinieri sono stati forniti dal ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Servizio Polizia Stradale, e condivisi con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario