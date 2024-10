Minori armati di coltelli,genitori chiedono scusa ai Carabinieri

NAPOLI, 27 OTT - Due minorenni, 16 e 14 anni, sono stati sorpresi armati di coltelli, con lame di 23 centimetri dalla punta all'impugnatura, durante i controlli dei carabinieri della compagnia Centro insieme con pattuglie del nucleo radiomobile e del reggimento Campania tra i locali della movida di Chiaia e del centro storico di Napoli. I due non hanno saputo cosa rispondere, hanno consegnato le armi ma chiedendo di non avvisare i loro genitori. I carabinieri hanno dovuto farlo: i genitori, riferiscono i militari, hanno chiesto scusa. I giovani saranno denunciati per porto abusivo di armi, i due coltelli sequestrati.