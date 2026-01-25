Minneapolis, nei video dell'uccisione di Pretti si sentono 10 colpi

ROMA, 25 GEN - Dieci colpi di arma da fuoco esplosi durante lo scontro a Minneapolis che ha portato all'uccisione di Alex Pretti da parte di un agente dell'Ice. E' quanto emerge dall'analisi dei video diffusi di quei concitati momenti, come riportano anche diversi media fra cui Bbc e New York Times. Non è chiara la provenienza dei colpi, ma nella descrizione delle immagini da parte della Bbc si sottolinea che, nel momento in cui "gli agenti si allontanano di scatto dall'uomo steso a terra la sparatoria continua" e "si sentono in totale 10 colpi di arma da fuoco".