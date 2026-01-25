Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Minneapolis, nei video dell'uccisione di Pretti si sentono 10 colpi

AA

ROMA, 25 GEN - Dieci colpi di arma da fuoco esplosi durante lo scontro a Minneapolis che ha portato all'uccisione di Alex Pretti da parte di un agente dell'Ice. E' quanto emerge dall'analisi dei video diffusi di quei concitati momenti, come riportano anche diversi media fra cui Bbc e New York Times. Non è chiara la provenienza dei colpi, ma nella descrizione delle immagini da parte della Bbc si sottolinea che, nel momento in cui "gli agenti si allontanano di scatto dall'uomo steso a terra la sparatoria continua" e "si sentono in totale 10 colpi di arma da fuoco".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario