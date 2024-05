Ministra Bernini in Algeria per la cooperazione scientifica

ROMA, 13 MAG - Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sarà domani - 14 maggio - in Algeria dove incontrerà l'omologo, Kamel Baddari. Per il ministro Bernini, è la terza missione in Africa nell'ambito del Piano Mattei, dopo Tunisia e Libia dove si è recata con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La cooperazione scientifica fra Italia e Algeria ha radici profonde. Il primo accordo intergovernativo di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico fra i due Paesi risale, infatti, al 1975. Tra il 2017 e il 2023 sono stati sottoscritte 30 collaborazioni, che interessano 18 Università, e 79 accordi interuniversitari. La presenza di studenti algerini nel nostro Paese è costantemente aumentata nel tempo: dai 142 del 2017-18 ai 351 del 2022-23. Dati che qualificano l'Algeria - fa sapere il ministero dell'Università - come il 10mo Paese africano per studenti iscritti a corsi di laurea in Italia e il quarto (dopo Egitto, Etiopia e Tunisia) per studenti iscritti ad un percorso di dottorato. Sono 18, invece, i progetti finanziati in Algeria dalle università italiane sono 18, tra cui prevalgono quelli di ricerca locale in agricoltura e gestione delle risorse idriche. Un altro focus prevalente è quello delle energie rinnovabili.