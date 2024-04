Ministero, su Disforia di genere visita neuropsichiatra a tutti

FIRENZE, 15 APR - Sono 11 le "azioni di miglioramento" indicate dalla relazione del ministero della Salute per le "criticità" rilevate al Centro per la Disforia di genere a Careggi. Tra queste evidenzia "l'assoluta necessità di produrre con urgenza procedure dettagliate per diagnosi e presa in carico dei soggetti con disforia di genere" e suggerisce di dettagliare il percorso "inserendo regolare valutazione del neuropsichiatra infantile in tutti gli adolescenti ai fini della prescrivibilità e rimborsabilità della triptorelina". Inoltre "è necessario prevedere che tutti i casi senza eccezione siano visitati dal neuropsichiatra infantile". Secondo la relazione inviata alla Regione Toscana dal Ministero della Salute "i tempi della presa in carico del paziente ed i successivi incontri sono troppo distanziati", quindi "occorre organizzare un percorso opportunamente calendarizzato". Inoltre - sempre elencando le 11 azioni che il ministero descrive per attuare a Careggi azioni di miglioramento del centro per la Disforia di genere -, si legge che "il percorso psicoterapeutico deve essere strutturato e organizzato secondo una programmazione congrua" e in linea con le determine dell'Aifa. Per la relazione occorre potenziare il personale attraverso "un aumento dell'organico con riferimento alla figura dello psicologo/psicoterapeuta" ed è necessario definire "in maniera precisa un percorso assistenziale specifico". Sul fronte della trasmissione dei dati, il Ministero chiede che la Regione trasmetta all'Aifa i dati dei monitoraggi clinici della triptorelina, che si preveda uno strumento di monitoraggio per i possibili effetti collaterali. Prescritta infine la compilazione della cartella clinica "secondo i criteri di fruibilità e chiarezza". Il documento termina quindi con l'invito alla Regione Toscana a "porre in essere azioni correttive alle criticità rilevate anche dando seguito alle azioni di miglioramento suggerite, pianificando quanto necessario e fornendo un riscontro a questo Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della presente". Entro 90 giorni è invece richiesto il punto sullo stato di avanzamento.