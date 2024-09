Minaccia un medico del Pronto soccorso, arrestato a Cagliari

CAGLIARI, 23 SET - Ha minacciato pesantemente uno dei medici del Pronto soccorso e avrebbe continuato a farlo anche quando sono intervenuti i poliziotti per calmarlo. E' accaduto all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari: in manette un uomo di 52 anni. I contorni della vicenda, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, non sono ancora del tutto chiari. Da quanto si apprende l'uomo, forse per l'eccessiva attesa al Pronto soccorso ha iniziato ad inveire contro i presenti, minacciando pesantemente un medico ed è stato bloccato dagli agenti della polizia di Stato prima che potesse compiere altre azioni.