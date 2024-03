'M'impedisce di vedere mia figlia', sit-in in tribunale a Torino

TORINO, 19 MAR - Striscioni, disegni, una t-shirt con una foto in cui è ritratto insieme alla figlia sorridente. Ha scelto il giorno della Festa del papà per dare vita a una manifestazione solitaria davanti al cancello del Palazzo di Giustizia di Torino e rendere pubblico il caso giudiziario che lo riguarda: "sono il padre di una splendida bimba che ha compiuto cinque anni proprio ieri ma di cui da tanti mesi non ho nessuna notizia perché la mamma, nonostante la decisione del tribunale, mi impedisce di vederla". L'uomo si chiama Oscar, ha 56 anni e vive in un paese della provincia di Torino. La piccina è nata dalla relazione con una donna (34enne) con cui ha convissuto per tre anni prima di separarsi. "In base alle decisioni prese dal giudice - racconta - potrei trascorrere con la bambina fino a cinque giorni alla settimana. Eppure l'ultima volta che l'ho potuta prendere in braccio è stata il 15 novembre dell'anno scorso. Da allora, nulla. Io avrei il diritto di andarla a prendere all'asilo, ma la madre, semplicemente, non ce la porta più. Verso Natale ho presentato una denuncia. Ora però mi dicono che non posso fare altro che aspettare". "Solo per sapere se mia figlia stesse bene - aggiunge - ho chiesto per 15 volte l'intervento del 112. So che ci sono degli accertamenti in corso e che ci sono dei tempi tecnici. Ma nel frattempo c'è una persona che sta violando le disposizioni di un tribunale. E c'è bimba che sta crescendo senza il suo papà". Secondo Oscar, la donna ha tenuto comportamenti analoghi anche con altri due uomini con i quali in passato aveva avuto delle relazioni.