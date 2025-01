Mim, 'oggi giornata internazionale dell'Educazione'

ROMA, 24 GEN - "Oggi 24 gennaio è la Giornata Internazionale dell'Educazione. Quest'anno il tema scelto dall'Unesco è dedicato alle opportunità e alle sfide dell'intelligenza artificiale nel campo dell'istruzione". Così su X il ministero dell'Istruzione e del Merito. "Oggi, in occasione della Giornata Internazionale dell'Educazione, riflettiamo su come l'Intelligenza Artificiale possa apportare benefici concreti al nostro sistema educativo. Se usata come strumento al servizio dei docenti, mai come loro sostituto, può contribuire a rendere l'apprendimento più inclusivo, personalizzato ed efficace, abbattendo barriere e creando opportunità di crescita per tutti. Impegniamoci insieme a costruire un futuro in cui scuola e tecnologia lavorino fianco a fianco per garantire un'educazione accessibile e in grado di valorizzare i talenti di ciascuno", commenta sui social il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.