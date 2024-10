Migranti: sbarchi a Lampedusa, arrivati in mille in 24 ore

Migranti in fila per essere trasferiti a Porto Empedocle, Lampedusa (Agrigento), 15 marzo 2024. Oggi sono arrivati a 7 gli sbarchi di migranti, per un totale di 365 persone. ANSA / ELIO DESIDERIO /// Migrants lined up to be transferred to Porto Empedocle from Lampedusa island, near Agrigento, Italy, 15 March 2024. The landings have gone up to seven on Friday, for a total of 365 people. ANSA / ELIO DESIDERIO