Migranti: sbarchi a Lampedusa, arrivati in 131

LAMPEDUSA, 25 AGO - Centotrentuno migranti sono sbarcati stamane, dopo il soccorso di 4 natanti, a Lampedusa dove ieri, dopo più di una settimana di stop ai viaggi della speranza, ci sono stati 13 approdi con un totale di 581 persone. Il primo gommone, con 50 etiopi e sudanesi a bordo, è stato aiutato dall'equipaggio della ong Mare Jonio che ha atteso l'arrivo della motovedetta Cp327 della guardia costiera e il trasbordo di uomini, donne e bambini. Il gruppo, a loro dire, è partito da Abu Kammash in Libia. Un barcone di 10 metri è stato soccorso da una motovedetta romena dell'assetto Frontex, a bordo 34 (3 donne e 12 minori) libici, tunisini, sudanesi, marocchini. Fra loro anche una minore disabile. I militari della motovedetta V1104 della guardia di finanza hanno agganciato invece un barchino di 6 metri con 25 (4 donne e 12 minori) libici e sudanesi. I migranti hanno riferito d'essere salpati da Zuwara in Libia in contemporanea al barcone con 34 persone. Sempre l'assetto romeno di Frontex ha, in mattinata, agganciato una barca in vetroresina con a bordo 22 (3 donne e 4 minori) siriani ed egiziani che hanno riferito d'aver pagato da 4.500 a 6.700 euro per il viaggio iniziato da Zawiya in Libia. Tutti i nuovi arrivati sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, sono presenti 674 migranti. Per la mattinata, su disposizione della prefettura di Agrigento, è previsto il trasferimento di 150 persone con la nave Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. Ieri sera erano stati già spostati 100 migranti che sono arrivati all'alba al porto Empedoclino.