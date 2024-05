Migranti: sbarcato cadavere di neonato a Lampedusa

E' arrivata questa mattina al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) la Humanity One, nave della ong tedesca Sos Humanity con a bordo 70 migranti. La nave, entrata nello scalo apuano intorno alle 8.20, ha risalito la penisola dopo aver soccorso tra giovedì e venerdì scorsi i migranti nel Mediterraneo meridionale in due diverse operazioni di salvataggio in mare: la prima con il recupero di 28 persone, la seconda soccorrendo altre 42 persone. Per il porto di Marina di Carrara si tratta complessivamente del dodicesimo sbarco dal 2023, il terzo nel 2024. Per la nave Humanity One si tratta invece della seconda volta al porto di Marina di Carrara. In precedenza era giunta al porto lo scorso 3 febbraio con a bordo 64 migranti. Le operazioni di accoglienza in banchina e le procedure successive allo sbarco sono coordinate come di consueto dalla Prefettura di Massa Carrara. Ad attendere lo sbarco lungo la banchina del porto numerosi volontari, il supporto sanitario e le forze dell'ordine, oltre al personale dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto. I migranti riceveranno i primi controlli a bordo, per poi essere accompagnati con i pullman nel vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere, per le successive procedure di identificazione e controlli medici. Dopo essere stati rifocillati, partiranno poi per le strutture di accoglienza selezionate in tutta Italia. ANSA/Daniele Rosi