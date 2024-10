Migranti: notte di sbarchi a Lampedusa, giunti quasi in 300

Un peschereccio, con a bordo circa 400 migranti, è giunto a Lampedusa ed ha attraccato al molo commerciale dove sono ancora in corso le operazioni di sbarco, 04 novembre 2023. A scortarlo fino alla banchina, per evitare rischi perché sull'isola soffia forte il vento, è stata una motovedetta della Guardia costiera. ///// A fishing boat, with around 400 migrants on board, arrived in Lampedusa island and docked at the commercial pier where disembarkation operations are still underway, southern Italy, 04 November 2023. A Coast Guard patrol boat escorted it to the dock to avoid risks because the wind blows strongly on the island. ANSA/ELIO DESIDERIO