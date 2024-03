Migranti, 4 sbarchi con 133 a Lampedusa

New landing directly on the mainland in Lampedusa. The carabinieri have tracked to Cala Galera first 44 migrants and then 3 others, including 8 women and 2 minors, immediately after the landing, Lampedusa, Italy, 16 September 2023. Egyptians, Eritreans, Sudanese, Pakistanis, Somalis and Iraqis reported that they left Sabratah, Libya, paying between 3500 and 4500 dollars for the trip on a wooden boat of 8 meters. Meanwhile the arrival of dozens and dozens of boats has been reported, with several hundred migrants on board, off the largest of the Pelagie Islands. ANSA / CIRO FUSCO Nuovo sbarco direttamente sulla terraferma a Lampedusa. I carabinieri hanno rintracciato a Cala Galera prima 44 migranti e poi altri 3, fra cui 8 donne e 2 minori, subito dopo lo sbarco, 16 settembre 2023. Egiziani, eritrei, sudanesi, pakistani, somali e iracheni hanno riferito di essere partiti da Sabratah, in Libia, pagando da 3500 a 4500 dollari per il viaggio su un barcone di legno di 8 metri. Intanto è stato segnalato l'arrivo di decine e decine di imbarcazioni, con diverse centinaia di migranti a bordo, al largo della più grande delle isole Pelagie. ANSA / CIRO FUSCO