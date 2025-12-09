Migrantes, Italia fanalino di coda in accoglienza rifugiati

ROMA, 09 DIC - All'inizio del 2025 vivono in Italia circa 484mila cittadini non comunitari con permesso di soggiorno per motivi di protezione e asilo. Questa cifra segna un +17% rispetto a un anno prima, ma rappresenta poco più dello 0,8% di tutta la popolazione residente. Lo evidenzia Migrantes nel rapporto sul diritto d'asilo. Ospitando alla fine del 2024, secondo dati Unhcr, 313mila rifugiati in senso "lato" (beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, umanitaria o temporanea; a metà 2025 questo totale è salito a 314mila), l'Italia si colloca, per numerosità di questa composita categoria di persone, in coda alla Germania, alla Polonia, alla Francia, al Regno Unito e anche alla Spagna. Ma è superata anche da Paesi quali la Svezia, la Grecia e la Bulgaria per "densità" di rifugiati in rapporto al totale della popolazione. Secondo dati provvisori Eurostat, nei primi otto mesi del 2025 hanno chiesto protezione in Italia circa 85 mila persone, il 20% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A fine giugno '25 i richiedenti registrati erano poco meno di 64 mila.