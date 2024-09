Migliaia alla protesta indetta da Bolsonaro a San Paolo

SAN PAOLO, 07 SET - Migliaia di persone stanno occupando il centro di San Paolo in una manifestazione convocata dall'ex presidente Jair Bolsonaro e organizzata dal pastore evangelico, Silas Malafaia, nel Giorno dell'Indipendenza. Per l'evento, che ha fatto chiudere l'intera Avenida Paulista, occupata dalla folla lungo tutta la sua estensione, è stato predisposto un forte sistema di sicurezza. Bolsonaro, arrivato al corteo attorno alle 14:15 locali (le 19:15 italiane), aveva pubblicato un video su Instagram invitando i suoi simpatizzanti alla protesta, indetta contro il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, accusato di censura per aver ordinato di oscurare il social X su tutto il territorio nazionale. "Questa settimana non è la settimana dell'indipendenza, un Paese senza libertà non può celebrare nulla in questa data", ha detto l'ex capitano dell'esercito nel filmato.