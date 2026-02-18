Giornale di Brescia
Metteva pietre sui binari, un arrestato nel Bolognese

BOLOGNA, 18 FEB - I carabinieri hanno arrestato un 20enne, nel Bolognese, mentre metteva pietre sui binari. Lo anticipa il Tg1 sui social. A casa del fermato sarebbe stato trovato vario materiale riconducibile all'area dell'estremismo antagonista. Secondo quanto apprende l'ANSA, l'arresto è avvenuto ieri sera nei pressi di Castel San Pietro, in provincia, in un tratto dove i carabinieri sarebbero intervenuti sulla base di una segnalazione. L'accusa è attentato alla sicurezza dei trasporti. L'attività di indagine è coordinata dalla Procura diretta dal procuratore Paolo Guido.

