Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Metsola ricorda De Gasperi, fu capace di vedere un'Europa unita

AA

ROMA, 11 FEB - "Spesso si dice che voi giovani siete il futuro dell'Europa: io preferisco dirvi che siete già il nostro presente. L'Unione Europea è un progetto condiviso, sempre in divenire, che cresce e si rafforza grazie all'impegno di ciascuno di noi. Ci affidiamo alla vostra energia, alla vostra passione e alle vostre idee per continuare a farla progredire. Questo è lo spirito europeo". Lo ha detto Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, collegandosi con l'Università di Trento per l'inaugurazione dell'anno accademico al quale partecipa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Metsola ha ricordato anche la figura di Alcide De Gasperi: "visse la transizione tra due epoche. Fu in grado di vedere oltre l'orizzonte storico, e quindi di immaginare un'Europa unita, un mondo dove la diversità poteva rappresentare la forza di un grande progetto comune. Oggi - ha aggiunto - onorate l'eredità di De Gasperi dedicandogli la biblioteca centrale dell'Università. De Gasperi aveva compreso che per ridare all'Italia un futuro occorreva inventare un futuro per l'Europa, un futuro diverso dal passato. Lo fece senza scendere mai a compromessi sui valori in cui credeva e in cui oggi tutti noi crediamo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario