Metsola ricorda De Gasperi, fu capace di vedere un'Europa unita

ROMA, 11 FEB - "Spesso si dice che voi giovani siete il futuro dell'Europa: io preferisco dirvi che siete già il nostro presente. L'Unione Europea è un progetto condiviso, sempre in divenire, che cresce e si rafforza grazie all'impegno di ciascuno di noi. Ci affidiamo alla vostra energia, alla vostra passione e alle vostre idee per continuare a farla progredire. Questo è lo spirito europeo". Lo ha detto Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, collegandosi con l'Università di Trento per l'inaugurazione dell'anno accademico al quale partecipa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Metsola ha ricordato anche la figura di Alcide De Gasperi: "visse la transizione tra due epoche. Fu in grado di vedere oltre l'orizzonte storico, e quindi di immaginare un'Europa unita, un mondo dove la diversità poteva rappresentare la forza di un grande progetto comune. Oggi - ha aggiunto - onorate l'eredità di De Gasperi dedicandogli la biblioteca centrale dell'Università. De Gasperi aveva compreso che per ridare all'Italia un futuro occorreva inventare un futuro per l'Europa, un futuro diverso dal passato. Lo fece senza scendere mai a compromessi sui valori in cui credeva e in cui oggi tutti noi crediamo".