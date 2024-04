Meteo frena turismo a Verona,visitatori in calo rispetto al 2023

VERONA, 01 APR - Le condizioni meteo non hanno favorito in queste ore l'afflusso di turisti a Verona, dove tuttavia - nonostante la pioggia - si sono registrati nel ponte festivo picchi di occupazione degli alberghi superiori all'80% nel centro storico e del 70% nell'intero capoluogo scaligero, comunque il calo rispetto allo scorso anno. Il giorno di Pasqua i Musei civici e l'Arena sono rimasti aperti al pubblico; apertura straordinaria per tutte le sedi museali oggi (il lunedì solitamente è giorno di chiusura). Per prevenire l'eccessivo affollamento, la giunta comunale ha ripristinato fino a domani l'accesso per i visitatori della Casa di Giulietta e del Cortile esclusivamente dal Teatro Nuovo. L'uscita su via Cappello renderà la circolazione del pubblico molto più snella e agevole.