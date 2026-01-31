Metalmeccanici in tangenziale, Pm chiede 3 decreti penali di condanna

BOLOGNA, 31 GEN - La Procura di Bologna ha chiesto un decreto penale di condanna per blocco stradale per tre degli organizzatori del corteo dei metalmeccanici che il 20 giugno occupò la tangenziale, nel corso di una manifestazione convocata da Fiom, Fim e Uilm per il rinnovo del contratto scaduto. Lo scrive il Corriere di Bologna. Il decreto sicurezza era da poco entrato in vigore e i sindacati ne avevano già contestato la portata. L'ingresso in tangenziale di migliaia di persone - il corteo quel giorno fu pacifico - non era stato autorizzato e la Questura fece sapere che i dimostranti sarebbero stati denunciati per blocco stradale. Ne seguirono polemiche, con il centrosinistra in difesa dei metalmeccanici. La Procura ha tirato le somme dopo l'informativa della Digos e ha chiesto al gip tre decreti penali per altrettanti dirigenti sindacali. Se il giudice accoglierà la richiesta, i tre potranno opporsi. Sarà una delle prime volte che un giudice si esprimerà su questo reato.