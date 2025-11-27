Messaggio Roger Waters a portuali Genova a sostegno sciopero

GENOVA, 27 NOV - Con un video saluto musicale il musicista inglese Roger Waters, fondatore dei Pink Floyd, ha espresso sostegno allo sciopero generale del 28 novembre. Il messaggio è stato inviato ai portuali di Genova, che assieme all'Unione sindacati di base hanno ringraziato la star per il sostegno. "Vogliamo fermare la finanziaria di guerra del Governo Meloni - si legge in una nota - che impoverisce la popolazione per puntare sul riarmo, bloccare i rapporti con lo stato israeliano che compie un genocidio in Palestina, rimettere al centro le vere prorità del paese: i salari, fermi da 30 anni, le pensioni, i servizi pubblici ed i diritti sociali". In occasione dello sciopero a Genova saranno presenti ospiti internazionali come Greta Thumberg e Francesca Albanese.