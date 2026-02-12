Merz, 'non posso acconsentire agli eurobond'

BILZEN, 12 FEB - "Il tema del finanziamento" con eurobond "è stato esaminato con grande attenzione e, anche se ci sono argomenti a favore, io non posso approvarlo. Non lo voglio, non posso farlo". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Il governo federale tedesco ha tracciato confini molto chiari tra le forme di finanziamento. La situazione eccezionale è stata superata entro i limiti consentiti dai trattati. Viviamo in un'epoca nuova e questa è la realtà con cui dobbiamo confrontarci. Il finanziamento delle iniziative pubbliche rimane una questione centrale" che sarà affrontata nel dibattito sul prossimo quadro finanziario pluriennale.