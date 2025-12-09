Merz, 'è inaccettabile che gli Usa vogliano salvare la democrazia in Europa'

BERLINO, 09 DIC - 'Alcune cose sono attuabili, alcune sono comprensibili, altre dal punto di vista europeo non sono accettabili'. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Magonza sul piano strategico di sicurezza degli Usa. 'Non vedo alcuna necessità che gli americani ora vogliano salvare la nostra democrazia in Europa. Se ci fosse la necessità di salvarla, ci arriveremmo noi da soli', ha aggiunto.