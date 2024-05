Mentana, 'non escludo di fare il confronto Meloni-Schlein'

DOGLIANI (CUNEO), 26 MAG - "Il confronto in tv tra Schlein e Meloni? Non escludo di farlo, non è ancore finito il tempo". Lo ha detto Enrico Mentana, direttore del Tg La7, al Festival della Tv di Dogliani (Cuneo). "Ho un invito aperto per tutti e sei i leader, decideranno cosa fare. Non escludo che il confronto si faccia. Le regole della par condicio mi consentono questo. Sono convinto comunque che non siano i duelli finali che spostano l'elettorato", ha spiegato Mentana. Quanto al suo futuro, "non c'è la fila di gente che mi chiede 'sei libero?'. Si è parlato tanto della Nove, vedrò l'amministratore delegato Araimo oggi per la prima volta. Mai avuto nessun contatto", ha detto. "Con Rai e Mediaset ho contatti perché ci lavoro tantissimo. Ho lavorato benissimo a La7. Il 15 gennaio compio 70 anni, il mio futuro è ai giardinetti", ha scherzato Mentana che ha aggiunto: "O rinnovo, o vado ai giardinetti o se arriva il principe azzurro che mi offre mille miliardi e mi lascia libero ci faccio un pensiero".