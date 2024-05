Meloni,voto decisivo, conservatori uniti motore rinascimento

MADRID, 19 MAG - L'8 e il 9 giugno saranno "elezione decisive": "un cambio in Europa è possibile se i conservatori europei saranno uniti. Siamo il motore del rinascimento del nostro continente". Così Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento con la kermesse di Vox a Madrid. "Per la prima volta - ha aggiunto - l'esito delle elezioni europee potrebbe sancire la fine di maggioranze innaturali e controproducenti".