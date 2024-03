Meloni visita l'ospedale pediatrico Meyer

FIRENZE, 13 MAR - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata da poco a Firenze, si è recata in visita all'ospedale pediatrico Meyer: la premier è entrata intorno alle 16. Meloni è a Firenze per la firma questo pomeriggio, col governatore toscano Eugenio Giani, dell'accordo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 tra il Governo e la Regione Toscana. Alla firma presente anche il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.