Meloni, utero in affitto disumano, sia presto reato universale

ROMA, 12 APR - "Continuo a ritenere l'utero in affitto una pratica disumana, sostengo la proposta di legge per cui diventi un reato universale. Spero venga approvata quanto prima". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'incontro "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro". La spesa pubblica per sostenere la natalità "è spesa buona, con un moltiplicatore altissimo, non può essere considerata come altre spese dei nostri bilanci", ha aggiunto.