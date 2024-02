Meloni, terzo mandato non crea problemi a governo o maggioranza

ROMA, 22 FEB - "Il terzo mandato non era inserito nel programma, non è un'iniziativa del governo, era una iniziativa parlamentare, ci sono state opinioni diverse in massima serenità" se ne è discusso ma "non è una materia che in qualche maniera crea problemi al governo o alla maggioranza". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla registrazione di '5 minuti' in onda stasera su Rai1.