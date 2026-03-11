Meloni, sviluppare difesa Ue a 360 gradi senza perdere di vista fianco Sud

ROMA, 11 MAR - "I fatti hanno confermato che la prontezza europea della difesa va sviluppata a 360 gradi", proteggendo sia il "fianco est", sia "il fianco meridionale", che "non possiamo consentire sia perso di vista". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente.