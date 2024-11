ROMA, 19 NOV - "Finché c'è una guerra in Ucraina noi saremo a fianco all'Ucraina". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Rio de Janeiro per il G20, durante un punto stampa, rispondendo a chi gli chiede se sarà rinnovato il decreto per l'invio delle armi all' Ucraina in scadenza a fine anno.